Mimarlık fakültesi ACRON tarafından akredite edildi

Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İngilizce Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı Lisans ve Yüksek Lisans Bölümleri Nijerya Mimarlar Odası (ACRON) tarafından akredite edildi. Mimarlık Fakültesi'in Lisans ve Yüksek Lisans Programlarının ACRON tarafından akredite edilmesi, Nijeryalı öğrencilerin eğitimlerini bitirdikten sonra Nijerya'da doğrudan mesleklerine başlayabilecekleri anlamına geliyor. Akreditasyon anlaşmasıyla birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunları herhangi bir ek sınava tabi olmadan, Nijerya'da mimar, iç mimar ve peyzaj mimarı olarak çalışıp, şirket kurabilecekler.