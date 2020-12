Sağlıkçılara vıtamın deposu mandalına

Dünya genelinde milyonlarca kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanları AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanlığınca unutulmadı. Hatay Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren tarafından içerisinde mandalina olan hediye paketleri dağıtılarak "İyi ki varsınız" pankartı açtı. Başkan Eren, "Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'un kahramanları sağlık çalışanlarıdır" dedi.

FİLELERE KURDELE TAKILDI

Pandemi başladığından beri çok yoğun ve yorucu günler geçiren sağlık çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren kolları sıvadı. Başkan Eren, C vitamini deposu olan mandalinaları sağlıkçılara hediye etmek için meyvelerin bulunduğu filelere kurdele taktırarak üzerine "Hayatlarını riske atarak bizler için gece gündüz çalışan siz kıymetli sağlık çalışanlarımıza küçük bir C vitamini molası verdirmek istedik. Saat:13.15'te sizleri pencerelerinize bekliyoruz. Çünkü bizler orda sizleri bekliyor olacağız" diye not yazdırdı. Hediye narenciyeler Hatay Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına ulaştırıldı. Başkan Eren ve beraberindeki heyet daha sonra hastane bahçesinde "İyi ki varsınız" yazılı pankart açarak sağlık çalışanlarına moral verdi. Etkinliğe desteğini esirgemeyen Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'a teşekkür eden Başkan Eren, "Ülkece mücadele verdiğimiz şu günlerde sosyal maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen dikkat edelim. Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı vatandaşlarımızın yanında ve içinde olmaktır. İyi gün de olduğu gibi zor günde de milletimizleyiz" dedi.