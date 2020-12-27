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’ta oto kiralama işyerine pompalı saldırı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
MERSIN'IN Tarsus ilçesinde oto kiralamacılığı yapan bir iş yerine pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunuldu. Alınan bilgiye göre, Atatürk caddesi Yarenlik alanı içerisinde bulunan Burak oto kiralama adlı işyerine silahlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili ihbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri çevrede araştırmaya başladı. Silahlı saldırıda bulunanların aracını belirleyen ekipler, 33 NFP 22 plakalı otomobille kaçanları önce durmaları yönünde ihtarda bulundu. Ancak 'dur' ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçmayı sürdürdü. Kaçan araç, Yeni Mahalle Polis Merkezi önünde durduruldu. Silahlı saldırıyı yaptığı öne sürülen araç sürücüsü Süleyman Emir Karaman (19) kıskıvrak yakalanırken, yanında bulunduğu iddia edilen bir kişi ise aranıyor. Otomobilde yapılan aramada bir adet pompalı tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Tarsus’ta oto kiralama işyerine pompalı saldırı
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