Vaka sayılarının düştüğü Gaziantep’te rehavet uyarısı

genelinde havaların soğuması ile artan vaka sayıları sonrası ülke genelinde alınan sıkı tedbirlerle vaka sayısında düşüş sağlanırken, Gaziantep'te de peş peşe çıkarılan ve uygulamaya geçirilen genelgelerle vaka sayılarında düşüş oranı yüzde 66 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da vaka sayılarının en fazla düştüğü iller arasında gösterdiği Gaziantep'te 56 saatlik kısıtlamalar öncesinde çarşı ve meydanlar doldu taştı. Yaşanan yoğunluğun ardından ise Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin vatandaşları rehavete kapılmamaları ve kurallara uymaları konusunda ikaz etti. Vali Gül, insanların disipline edildiğinde vaka sayıların düştüğünü, tedbirlerin gevşetildiğinde ise sayıların arttığını vurgulayarak, "Gazianteplilerin başarısı, kendimizi disipline ettiğimizde, dikkat ettiğimizde vaka sayıları düşüyor. Tedbirleri gevşettiğimizde, dikkat etmediğimizde 1 hafta sonra yükseliyor. Düşüşün de, yükselişin de dikkate almamız lazım" dedi.