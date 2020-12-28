Ay: Adana’yı AK Parti’nin kalesi yapacağız

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, koronavirüs salgınına rağmen AK Parti Adana İl Başkanlığı olarak dolu dolu geçen bir yılı geride bıraktıklarını belirterek "62 bin yeni üyeyi 5 ay gibi kısa bir sürede AK Parti ailemize kazandırdık. Adana'mızda bir başarı hikayesi yazacağız. Adana'yı AK Parti'nin kalesi yapacağız" dedi. Yüreğir Kültür Merkezi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen yılın son ilçe başkanları toplantısına, 15 ilçe başkanının yanı sıra il başkan yardımcıları, il kadın ve il gençlik kolları başkanları da katıldı. Başkan Ay, toplantıda 2020 yılının değerlendirmesini yaparak önümüzdeki yılla ilgili programlarını anlattı. Pandemi sürecinin her türlü olumsuzluklarına rağmen 2020 yılını AK Parti Adana İl Başkanlığı olarak çok verimli geçirdiklerini belirten Başkan Ay, "Öncelikle, Adana'mızla ilgili yatırımların Ankara bazında takipçisi olduk" şeklinde konuştu.