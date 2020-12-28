Başkan Yalçınkaya ve Sağlık müdüründen sağlıkçılara jest

Akçakale'de koronavirüs ile mücadelede yoğun mesai harcayan ve canları pahasına görev yapan sağlık çalışanları sürpriz bir ziyaret ile moral buldu.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, ilçeye gelerek Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti.

Görüşmenin ardından iki isim Akçakale Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada Başhekim Op. Dr. Emre Altıntaş tarafından karşılanan Başkan Yalçınkaya ve Müdür Doç Dr. Erkuş sağlık çalışanlarını ziyaret ederek hem tatlı ikramında bulundu hem de sohbet etti.

Hasta ziyareti de gerçekleştiren Başkan Yalçınkaya ve Müdür Erkuş hastanenin ve hastaların durumu ile ilgili de yetkililerden bilgiler aldı.