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’na vatandaştan ilgi

Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
Dilek Ağacı’na vatandaştan ilgi
ADANA'DA Çukurova Belediyesi, hizmetlerde halkın beklentilerini belirlemek için yeni bir uygulamaya geçti. Belediye içerisine yerleştirilen "Dilek Ağacı"na vatandaşlar belediyeden beklentilerini yazıyor, belediye yönetimi de bu beklentileri 2021 yılında gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor. Belediye Başkanı Soner Çetin, tüm hizmetleri vatandaşın beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirtti. Belediye binasının içine yerleştirilen Dilek Ağacı ile hem Çukurovalıların yeni yılını kutlayan Çukurova Belediyesi hem de oluşturulan stant da halkın 2021 yılında belediyeden beklentilerini yazılı alıyor. Bu uygulamanın tanıtımına katılan Başkan Soner Çetin, kendisi de yeni yıla yönelik beklentilerini yazdı ve ağaca astı. Başkan Soner Çetin, 2021 yılının sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi.
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Dilek Ağacı’na vatandaştan ilgi
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