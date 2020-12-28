TFF 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirpor
'u 1-0 mağlup eden Adana Demirspor
'da keyifler yerinde... Üst üste alınan galibiyetler sonrası zirveye adım adım yaklaşan mavi-lacivertli ekipte teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "Zor bir maç periyodundan geçiyoruz. Trabzon'da 120 dakikalık bir kupa maçı oynadık. Daha sonra pazartesi günü Tuzlaspor'la oynadık. Ardından Balıkesir deplasmanındayız. Bazı maçlar mücadele ister. Biz de bunu yaptık"
ifadelerini kullandı. Dumlupınar, "Biz şampiyonluğa oynuyoruz, rakibe oyunumuzu daha çok kabul ettirmemiz lazım"
dedi. Dumlupınar, Balıkesir'den İstanbul'a geçerek İstanbulspor maçının hazırlıklarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.