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’de FK fırtınası sürüyor. Sumudica’nın öğrencileri sahasında konuk ettiği güçlü rakibi ’u 3-1 yenerek yakaladığı çıkışı devam ettirdi

Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
Gaziantep durdurulamıyor
Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yendi. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede Gaziantep'in gollerini 9'da Dicko, 30'da Muhammet, 61'de Maxim kaydederken Alanya'nın tek golü 26. dakikada Davidson'dan geldi. Bu sezon en az mağlup olan ve en çok gol atan takım olma unvanlarını taşıyan Gaziantep FK, sonuçla 12 maçlık yenilmezlik serisini de sürdürdü. Kırmızı-siyahlı ekip teknik direktör Sumudica ile ligde son 22 maçın tamamında gol atmayı başardı. Gaziantep bu galibiyetle 27 puana ulaştı.
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Gaziantep durdurulamıyor
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