Gaziantep durdurulamıyor

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yendi.Bu sezon en az mağlup olan ve en çok gol atan takım olma unvanlarını taşıyan Gaziantep FK, sonuçla 12 maçlık yenilmezlik serisini de sürdürdü.Gaziantep bu galibiyetle 27 puana ulaştı.