Kocaispir’den sağlık çalışanlarına destek

ADANA'DA Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, filyasyon ekibinde görev yapan 1000 sağlık çalışanına aylık 10 GB internet hediye etti. Küresel salgın koronavirüse karşı ilçede ilk günden itibaren uyguladığı başarılı çalışmalarla takdir toplayan Başkan Kocaispir, şimdi de sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı. Gösterdikleri özverili mücadele için sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Kocaispir, "Kıymetli Filyasyon Ekiplerimiz; Adana'mızda koronavirüse karşı gece gündüz demeden kararlılıkla mücadele ettiğinizi biliyoruz. Sizlerin bir nebze yükünü hafifletmek için hattınıza 10 GB internet paketi tanımlanmıştır. Çünkü biz birlikte güçlüyüz" dedi.