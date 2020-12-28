Melih ABİ: Akşam alkol alıp sabah gassallık yapılmaz

Gassallık yani cenaze yıkayıcılığı önemli bir meslek.Ciddi şekilde fedakarlık ister.Mezarlıkta çok üzgün olduğumuz için dikkatimizi çekmezler.Bunlar cenaze yıkayıcısıdır.Mersin Büyükşehir Belediyesi mezarlıklarda müdürlüğünde görevli gassallar hergün ölü bedenlere dokunup cenazeleri son yolculuğuna hazırlar.Gassal özel seçilmeli!Yaptıkları hassas bir görev çünkü.Yani dinine bağlı olması lazım!Alkol almaması lazım!Yaptıkları iş çok hassas.Bir şikayet geldi.Akbelen Mezarlığında görevli Murat Solmaz isimli gassal alkol kullanıyor diye.Fotoğrafla belgeli.Kimsenin ekmeğiyle oynamak istemiyoruz.Bu şahsa başka bir iş verilmeli.Cenaze sahipleri alkollü birinin cenazesini yıkamasını haklı olarak istemez.Başkan Vahap Seçer bu duruma müdahale etsin.İnsanları tedirgin etmeye kimsenin hakkı yok.SOKAK köpekleri bizim en iyi dostlarımız.Ama aç kalıyorlar.Aç oldukları için de saldırganlaşıyorlar.İsmetpaşa Mahallesi Kıyıboyu TOKİ civarında aç köpek gruplarıyla dolu."Çocuklar markete gidemiyor!Sabah erken işe gidenlerin durumu da farklı değil. Köpekler çete kurmuş sanki." Bu sözler orada oturan bir okurumuza ait.Bu hayvanlar iyi bakım yapılırsa kimseye saldırmaz.Dedik ya aç kalıyorlar!