Şahin: Bölgesel kalkınma şart

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te komşularıyla birlikte bölgesel kalkınma modeli için çalıştığını söyledi. Gaziantep Şanlıurfalılar Derneği (ŞANLIDER) Gençlik Toplantısına katılan Fatma Şahin, "Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman hep birlikte gelişeceğiz. Özellikle turizmde çok büyük çalışmalar yapabiliriz" dedi. ŞANLIDER gençliğiyle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Fatma Şahin, "Buraya gelirken gençlikle ilgili bir projemizin incelemesinden çıkıp geldik. Gençlere yönelik projelere ağırlık veriyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz ama yapmamız gereken işlerimiz var. Pandemi sonrasındaki dünyaya şimdiden hazırlıklı olmak için neler yapılması gerektiğini gençlerin gözüyle istişare etmek istiyoruz" diye konuştu. Şahin, "Şehrimizin sorunlarını çözmek, gelecekte daha iyi bir yaşam sunmak için yeni projeler geliştiriyoruz. Maalesef hala büyük bir şehir milliyetçiliği var. Bizim mutlaka şehir milliyetçiliğinden çıkıp bölgesel kalkınmaya ağırlık vermemiz gerekiyor. Komşu illerin kısır çekişmesinden bölge ve ülke kaybeder. Şehirlerin ve komşu şehirlerin kalkınmasını birlikte görmek gerekiyor" dedi. Salgınla mücadele hakkında bilgiler veren Şahin, "Merkezi anlamda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alınan güçlü kararlar ve politikalar var ama uygulama yerelde başlıyor. Biz Gaziantep'te sayın Valimizle birlikte alınan kararları hızla uygulamaya çalışıyoruz. Salgının başında Avrupa ülkelerinin belediye başkanlarıyla görüştü. Orada 100 yıl önce görülen gribin etkilerini araştırdık" diye konuştu. Şahin, "İyi yönetilmezse sürecin şehir ekonomilerine büyük zarar verebileceğini gördük. Buna yönelik hızlı ve isabetli adımlar attık" dedi.