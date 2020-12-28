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Tarsus’un sade bir törenle kutlandı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
Tarsus’un Kurtuluş Günü sade bir törenle kutlandı
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılı, pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen sade bir törenle kutlandı. Kurtuluş Günü dolayısıyla Tarsus Cumhuriyet Alanında tören düzenlendi. Törende, Kaymakam Kadir Sertel Otçu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Muharipler Gaziler Derneği ve Tarsus Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Törenin ardından Kaymakam Otçu, Başkan Bozdoğan ve protokol üyeleri Tarsus Şehitliğine giderek şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıp, dua okudular.
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Tarsus’un Kurtuluş Günü sade bir törenle kutlandı
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