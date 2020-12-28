Terörden koruduğu dağlarda şimdi yaban hayatı koruyor

YILLARCA dağlarda teröristlerin korkulu rüyası olan emekli Jandarma Özel Harekatçı Hasan Önder Ağca, av koruma memuru olarak artık kaçak avcıların korkulu rüyası oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 yıl boyunca Jandarma Özel Harekat'ta (JÖH) PKK terörüne karşı canı pahasına mücadele eden Gaziantepli Hasan Önder Ağca, 10 yıl içerisinde üç defa yaralanıp iki defa gazi oldu. Üç defa yaralanmasına rağmen mücadelesinden bir adım geriye atmayan Ağca, Diyarbakır ve Şırnak'ta sayısız operasyona katıldı. 3 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki hendek çatışmalarında patlayıcıya basması sonucunda ağır yaralanan Ağca'nın devlete olan hizmet aşkı hiç dinmedi. 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğünde av koruma memuru olarak göreve başlayan Ağca, 10 yıl boyunca terörden koruduğu dağlarda şimdi ise yaban hayatı koruyor.