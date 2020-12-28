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Yangında zarar gören vatandaşlara zeytin fidanı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
Yangında zarar gören vatandaşlara zeytin fidanı
HATAY'DA Arsuz Belediyesi, Arsuz 'da yaşanan orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara, zeytin fidanları dağıttı. İlçede yaşanan yangınlardan sonra, etkilenen, evi, tarlası, ağacı, işyeri yanan vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, "Maalesef bundan birkaç ay önce yaşanan ve bizi derinden etkileyen bir yangın gerçekleşti. Bu yangından birçok mahallemiz etkilendi. Belediye olarak elimizden ne geliyorsa, imkânlarımız doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabiki bunun yanında dostlarımız, iş insanlarımız, başka illerin Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri, STK'lar ve binlerce insanımız bizleri arayarak, buraya da gelerek bizlere destek olmak istediklerini belirttiler. Onlar da özellikle ağaç bağışında bulundular. Bizlere ulaştırdıkları özellikle zeytin, ceviz, çam ve daha birçok ağacı vatandaşlarımızın ihtiyacı kadar dağıtmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Y
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Yangında zarar gören vatandaşlara zeytin fidanı
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