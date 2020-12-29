AKİB’ten 250 milyon dolarlık ihracat hedefi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, Adana'nın Karataş ilçesinde projelendirdikleri Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yıllık 60 bin ton üretim ve 250 milyon dolar ihracat hedeflediklerini belirtti.Kadınların iş dünyasında daha fazla yer almaları, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kadın ihracatçı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara hız veren Türkiye İhracatçılar MeclisiKadın Konseyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret edip, projelerini tanıttı.TİM Başkanı İsmail Gülle'nin liderliğinde gerçekleşen ziyarette AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, tarla balıkçılığında kümelenme modeliyle Türkiye'de bir ilk olarak planladıkları Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında Emine Erdoğan'ı bilgilendirdi. Yamanyılmaz, Adana'nın Karataş İlçesi'nde projelendirdikleri Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yıllık 60 bin ton üretim ve 250 milyon dolar ihracat hedeflediklerini belirtti.amanyılmaz, yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin (ASHİB) tarla balıkçılığında çığır açacak vizyon projesi olan Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni TİM Kadın Konseyi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a gerçekleştirdiği ziyarette ön plana çıkardı.TİM Başkanı İsmail Gülle'nin TİM Kadın Konseyi'nin faaliyetleri hakkında Emine Erdoğan'ı bilgilendirmesinin ardından söz alan AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, tarla balıkçılığında kümelenme modeliyle planladıkları Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında detaylı sunum yaptı. Başkan Yamanyılmaz, Adana'nın Karataş İlçesi'nde denize yakın 6 bin 300 dönüm alanda kurulacak Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ekonomik değeri yüksek levrek, çipura ve karides başta olmak üzere 10'un üzerinde balık ve su ürününü havuzlarda yetiştirmek için sabırsızlandıklarını vurguladı. 215 parselden oluşacak ihtisas OSB'de altyapı için 300 milyon liralık yatırım öngördüklerini, toplam yatırım tutarının ise 2 milyar lira civarında olacağını kaydeden Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, proje sayesinde yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayacaklarının altını çizdi. Türkiye'de ilk, dünyada ikinci olacak Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ihracat pazarlarında büyük talep gören levrek, çipura ve karides üretiminin ağırlıkta olacağını anlatan Yamanyılmaz, ayrıca kefal türleri, sazan, yayın, yılan balığı, yosun, tilapya, pangasus ve trança gibi balık ve su ürünlerinin yetiştirileceğini ifade etti.Huriye Yamanyılmaz, "Su ürünleri üretiminde 160 ülke arasında 30'uncu, Avrupa'da 6'ncı sırada bulunan Türkiye geçen yıl 200 bin ton su ürünleri ihraç ederek 1 milyar doları aşkın gelir sağladı. Covid-19 salgınının etkili olduğu 2020 yılının 11 aylık döneminde ise sektörümüz tüm zorluklara rağmen yüzde 1 artış sağlayıp, 926,1 milyon dolar ihracata imza atma başarısı gösterdi. Bu rakamlar dikkate alındığında 350 milyon dolar ciro ve 250 milyon dolar ihracat hedeflediğimiz Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ülkemiz için önemi daha iyi anlaşılacaktır" dedi.