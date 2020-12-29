Büyükşehir araç filosunu güçlendirdi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi araç filosuna 10 adet kamyon, 2 bekoloder, 2 silindir, 2 itfaiye aracı ve 3 adet semi treyler ekledi. Araçların hizmete alınması için düzenlenen törende konuşan Başkan Fatma Şahin, diğer belediyelerin bu araç filosuna sahip olmak için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, "Daha iyi ve hızlı hizmet için göreve geldiğimiz günden beri araç yaşını gençleştiriyoruz" dedi. AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak, Ahmet Üzer ve Mehmet Sait Kirazoğlu'nun da katıldığı törende, şehrin çok hızlı büyümesi ve 2 milyon gibi bir nüfusun varlığı, şehrin beklentilerini doğru bir şekilde karşılamak için çalıştıklarını söyleyen Şahin, "Alt yapı ve üst yapı belediyeciliğinde insanı merkeze alan projelerimiz ile yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu. Şahin, "Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın araç filosu çok önemli. Belediyeler birliği başkanı olarak bütün belediyelerin bugün tören eşliğinde bünyemize dahil edeceğimiz araçları almak için büyük çaba sarf ettiğini biliyorum" dedi.