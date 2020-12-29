Evinde tedavi olanlara gıda paketi desteği

HATALY'DA İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ""Sosyal belediyecilik anlayışımızla, hizmetlerimizle hemşerilerimizin her daim yanındayız" dedi. Başkan Tosyalı, bir yandan koronovirüs ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirterek diğer yandan da sosyal anlamda da bir takım yardımlar yaptıklarını ifade etti. Pandemi sürecinde, korona virüse karşı yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Fatih Tosyalı,"Bir yandan koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan ise kovid tedavisi gördüğü için karantinada olan ve pandemiden olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda paketi desteğinde bulunuyoruz" dedi.