Hatay’ın 70 santimetrelik sokağı

TARİHTE birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'da en dar sokak 70 santimetre olarak ölçüldü. Antakya'da Kuyulu Mahallesi'nde tarihi evler arasında, şairlere ilham olmuş ve tarihte Hatay'ın kurtuluşunda Fransızlara karşı savaşan efelerin kullandığı sokak, mahalle sakinleri tarafından 'Ali Yüce Sokağı' olarak biliniyor. Merkez Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi'ndeki bir sokak, uzunluğu 15 metre, eni ise 70 santimetre ile İstanbul'daki 89 santimetrelik Alaylı Sokağı ve Adana'daki 150 santimetrelik 32056 Sokak'tan daha dar olarak ölçüldü. 70 santimetrelik sokak, bu özelliği ile Hatay'ın ve Türkiye'nin en dar sokaklarından biri olarak görenleri hayrete düşürüyor. Mahalle sakinlerinin kestirme geçit olarak kullandıkları sokağı ilk defa görenler, önünde fotoğraf çektiriyor. Eski Antakya sokaklarında, bu sokak gibi onlarca dar sokak bulunduğu belirtildi.