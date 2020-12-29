Koronavirüs, binlerce kez mutasyona uğrayabilir

KOVİD -19'A neden olan koronavirüsün başta İngiltere olmak üzere Avrupa'da mutasyona uğradığı haberi tüm dünyada endişe yarattı. Mutasyona uğrayan koronavirüs hakkında bilim insanlarının yaptığı değerlendirmeler virüsün yüzde 70 daha bulaşıcı olabileceğini ortaya koydu. Yeni türün çok daha hızlı yayıldığı uyarısı yapılsa da, hastalığın daha ağır geçirilmesine neden olduğu ya da daha yüksek ölüm oranına sahip olduğunu gösteren herhangi bir bulgu saptanamadı. Virüsün, geliştirilen aşıların etkinliğini nasıl etkileyeceği ise yeni bir tartışma başlattı. İngiltere'de ortaya çıkan koronasvirüs mutasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Virüsler zamanla mutasyona uğrar. Bu doğal ve beklenen bir durumdur. Koronavirüs, yapısı itibariyle binlerce kez mutasyona uğrayabilir. Bunlar arasında birkaç mutasyon önemlidir. Bazı mutasyonlar, virüsün hücreye bağlanmasını etkileyerek bulaştırıcılığını artırabilir. Bu mutasyonların RNA aşılarının etkinliğinde olumsuz etki yaratma olasılığını değerlendirebilmek için daha fazla veriye ihtiyaç var" dedi.