Koronavirüse yakalanan Gamze bebeğini kucağına aldı

MERSİN'DE,38 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan Gamze Yılmaz (25), sezaryenle sağlıklı bir bebek dünyaya getirerek anne olmanın mutluluğunu yaşadı. İş güvenliği uzmanı olarak çalışan Gamze Yılmaz, 38 haftalık hamileyken rahatsızlanması üzerine 17 Aralık'ta Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Yılmaz, hemen ameliyata alındı. Sezaryenle dünyaya sağlıklı bir erkek bebek getiren Yılmaz, anne olmanın sevincini yaşıyor. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçiren Gamze Yılmaz, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için çağrı yaptı. Koronavirüse yakalandığını öğrenince bebeği için endişeye kapıldığını belirten Yılmaz, "Bebeğime bir şey olacak diye psikolojik olarak çöküntü yaşadığım, çok korktum. Hamile olduğum için ağrılarım iki kat arttı, nefes almakta zorlandım. Kovid belirtisi bende eklem ağrısı ile başladı. Ateş, üşüme, titreme, terleme gibi belirtiler vardı. Hamileler böyle bir durumla karşılaşınca paniğe kapılmasınlar" dedi. Yılmaz'ın doktoru Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İlknur Çam, hastanın ve bebeğin genel durumunun iyi olduğunu söyledi. Gamze Yılmaz'ın hastaneye geldiğinde hemen tedaviye aldıklarını belirten Op. Dr. Çam, "Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra bebeğimizi sağlıklı bir şekilde aldık. Hastamızın şu an genel sağlık durumu iyi. Taburcu olduktan sonra da hastalarımızın takiplerini evde devam ettiriyoruz" diye konuştu. Hastanedeki 6 günlük tedavinin ardından taburcu olan Gamze Yılmaz, eşi Doğanay Yılmaz (25) ile birlikte annebaba olmanın mutluluğunu yaşıyor.