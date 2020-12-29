Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Mavi Şimşek’e Terim morali

Mavi Şimşek’e Terim morali

80 yaşına giren 2020 yılının son maçına yarın çıkacak. Mavi-lacivertlilerin dün İstanbul’da sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Galatasaray teknik direktörü eski takımı ile buluştu, başarı diledi

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2020 ABONE OL
Mavi Şimşek’e Terim morali
80. yaşını kutlayan TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor 9. hafta erteleme maçında yarın saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesislerinde dün yapılan antrenman öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik heyet ve oyuncularla buluştu. Terim, futbolculara başarı dileğinde bulundu Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, İstanbulspor'un gücü bildiklerini buna öne gerekli önemleri aldıklarını belirterek, "Son haftalarda artan bir grafiğimiz var. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyoruz. Doğum günü heyecanını yaşadığımız bu önemli haftada İstanbul'dan galibiyetle döneceğimize inanıyorum. Takımıma güveniyorum" dedi.
Futbolcularla sohbet etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Mavi Şimşek’e Terim morali
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA