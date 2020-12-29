Mavi Şimşek’e Terim morali

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9. hafta erteleme maçında yarın saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı İstanbulspor
maçı hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesislerinde dün yapılan antrenman öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik heyet ve oyuncularla buluştu.
Terim, futbolculara başarı dileğinde bulundu Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, İstanbulspor'un gücü bildiklerini buna öne gerekli önemleri aldıklarını belirterek, "Son haftalarda artan bir grafiğimiz var. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyoruz. Doğum günü heyecanını yaşadığımız bu önemli haftada İstanbul'dan galibiyetle döneceğimize inanıyorum. Takımıma güveniyorum"
dedi.
Futbolcularla sohbet etti