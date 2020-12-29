Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Merinoslu sultanlar

Merinoslu sultanlar

Giriş Tarihi: 29.12.2020 ABONE OL
Merinoslu sultanlar
TÜRKIYE Kadınlar Voleybol 1.Ligi B gurubunda mücadele eden Merinosspor pandemi dolayısıyla ertelenen maçta Ankara Numune sporu 3-0 mağlup etti. Gaziantep Talat Özkarslı spor salonunda oynanan tehir maçına iyi hazırlanan Merinos tüm setlerde üstün bir oyun çıkardı. Birinci seti 25-18, ikinci seti 25-18 ve üçüncü seti 25-17 alarak üç puanı hanesine yazdırdı. Son on sekiz gün içerisinde tehir maçlarıyla beraber altı maça çıkan Merinos spor, ciddi yatırımlar yapan ve kadrosunda 2 ser yabancı bulunan takımlara karşı oldukça başarılı maçlar oynadı. Sakatlıklar ve bazı şansızlıklar sonucu puan kaybetmesine rağmen sıralamadaki yerini korudu. Kulüp başkanı Ali Bağcı transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Merinoslu sultanlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA