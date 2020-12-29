Merinoslu sultanlar

TÜRKIYE Kadınlar Voleybol 1.Ligi B gurubunda mücadele eden Merinosspor
pandemi dolayısıyla ertelenen maçta Ankara Numune
sporu 3-0 mağlup etti. Gaziantep Talat Özkarslı spor salonunda oynanan tehir maçına iyi hazırlanan Merinos tüm setlerde üstün bir oyun çıkardı.
Birinci seti 25-18, ikinci seti 25-18 ve üçüncü seti 25-17 alarak üç puanı hanesine yazdırdı. Son on sekiz gün içerisinde tehir maçlarıyla beraber altı maça çıkan Merinos spor
, ciddi yatırımlar yapan ve kadrosunda 2 ser yabancı bulunan takımlara karşı oldukça başarılı maçlar oynadı. Sakatlıklar ve bazı şansızlıklar sonucu puan kaybetmesine rağmen sıralamadaki yerini korudu.
Kulüp başkanı Ali Bağcı transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti.