Merinoslu sultanlar

TÜRKIYE Kadınlar Voleybol 1.Ligi B gurubunda mücadele edenpandemi dolayısıyla ertelenen maçtasporu 3-0 mağlup etti.Birinci seti 25-18, ikinci seti 25-18 ve üçüncü seti 25-17 alarak üç puanı hanesine yazdırdı. Son on sekiz gün içerisinde tehir maçlarıyla beraber altı maça çıkan, ciddi yatırımlar yapan ve kadrosunda 2 ser yabancı bulunan takımlara karşı oldukça başarılı maçlar oynadı.Kulüp başkanı Ali Bağcı transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti.