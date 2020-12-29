Teknik direktör Özü: İyi başladık kötü bitirdik

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor
'a 2-1 mağlup olan
Adanaspor'da moraller bozuk. Teknik
Sorumlu Semih Özü
, son 3-4 maçtır
oyuna iyi başlayamadıklarını belirtti. Royal Hastanesi Bandırmaspor
maçına iyi başladıklarını
aktaran Özü, "İlk yarıyı iyi oynadık ve 1-0 öne geçtik. 3-4 pozisyonumuz var. Bireysel bir hatadan maç 1-1'e geldi. İkinci yarı rakibimiz daha istekli daha arzulu oynadı. Biz daha çok kapandık, kontratak ile ileri çıkmayı düşündük fakat çok yapamadık. Buna rağmen 90+3. dakikada Rayan'la bir pozisyonumuz var. Daha darbeli bir vuruşla maçı 2-1'e getirebilirdik. Fakat son dakikada verilen penaltı ile 2-1 mağlup olduk"
dedi.