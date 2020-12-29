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Teknik direktör Özü: İyi başladık kötü bitirdik

Giriş Tarihi: 29.12.2020 ABONE OL
Teknik direktör Özü: İyi başladık kötü bitirdik
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-1 mağlup olan Adanaspor'da moraller bozuk. Teknik Sorumlu Semih Özü, son 3-4 maçtır oyuna iyi başlayamadıklarını belirtti. Royal Hastanesi Bandırmaspor maçına iyi başladıklarını aktaran Özü, "İlk yarıyı iyi oynadık ve 1-0 öne geçtik. 3-4 pozisyonumuz var. Bireysel bir hatadan maç 1-1'e geldi. İkinci yarı rakibimiz daha istekli daha arzulu oynadı. Biz daha çok kapandık, kontratak ile ileri çıkmayı düşündük fakat çok yapamadık. Buna rağmen 90+3. dakikada Rayan'la bir pozisyonumuz var. Daha darbeli bir vuruşla maçı 2-1'e getirebilirdik. Fakat son dakikada verilen penaltı ile 2-1 mağlup olduk" dedi.
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Teknik direktör Özü: İyi başladık kötü bitirdik
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