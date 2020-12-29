Trafik ekipleri hatayı affetmedi

Adana'da trafik polislerinin, şehir içi yolcu taşıyan minibüs ve otobüslere sivil kıyafetlerle binip yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ve trafik ihlallerini denetlemesi, vatandaşların kurallara uyma oranını artırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kovid-19 tedbirlerinin ardından sivil ekipler oluşturarak kentteki denetimlerini yoğunlaştırdı. Sivil trafik polisleri, Kovid- 19'un önemli bulaşma ortamlarından toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binip trafik kuralları ve Kovid- 19 tedbirlerini denetleyerek yolcu ve sürücüleri yakından izlemeye aldı. Ekipler, toplu taşıma araçlarındaki vatandaşların maskelerini, sürücülerin de izin verilen sayıda yolcu taşıyıp taşımadığını ve trafik kurallarına uyup uymadığını denetledi. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücü ve vatandaşları not eden sivil polis, belirlenen noktalarda toplu taşıma araçlarının durdurulmasının ardından ihlallerle ilgili cezai işlem uyguladı. Sivil ekiplerin bu yıl yaptığı denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1404 ve trafik kuralı ihlali yapan 19 bin 849 kişiye ceza yazıldı. Ekiplerin denetimlerinin artması sonucu, kurallara uymaya özen gösteren yolcu ve sürücülerin yediği ceza miktarı, denetimler artmasına rağmen son 1 ayda yaklaşık yüzde 30 azaldı. Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın Şahin, kentin farklı noktalarında toplu taşıma araçları üzerinde sivil denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplu taşıma araçlarında Kovid-19'un yayılma hızının fazla olması nedeniyle denetimleri bu yönde yoğunlaştırdıklarını anlatan Şahin, "Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın, araçlara maskeyle binmeleri konusunda, otobüs, minibüs ve taksi sürücülerine hem bilgilendirme hem denetim faaliyetlerinde bulunduk. Şehirde 80-90 noktada her gün toplu taşıma araçlarında denetimlerimiz devam ediyor. İl Emniyet Müdürümüz Doğan İnci de denetimleri yakından takip ediyor" dedi.