Yasağı delenler müdüre takıldı

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlere katıldı. Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlar Emniyet Müdürü Zeybek'e çeşitli bahaneler söyleseler de cezadan kaçamadılar. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında en sıkı tedbirlerin alındığı Gaziantep'te kısıtlama denetimleri sürüyor. Müdür Zeybek'te denetimlere katıldı. Karagöz Caddesi üzerinde kısıtlamaya rağmen sokakta bulunan vatandaşlar ile araçları durduran Zeybek, izin belgelerini kontrol etti. Denetimlerde Müdür Zeybek'in radarına takılan bir vatandaş ceza yememek için "Polisim" dediği kişinin emniyet müdürü olduğunu öğrenince cezadan kaçamadı. Zeybek'in "Polis misin sorusuna kafasını sallayarak 'evet' diyen vatandaşın İstanbul Emniyeti'nde görevli sivil memur olduğu ortaya çıktı. Emniyet Müdürü Zeybek, cezadan kaçmak isteyen sivil memura gereğinin yapılması talimatını verdi.