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10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

’da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 10 milyon 750 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Adana polisi, gümrük kaçağı mal satarak devletten vergi kaçırarak haksız kazanç sağlayan kişilerle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler gerçekleştirdiği operasyon da 10 milyon 750 bin adet gümrük kaçağı sigara kağıdı (makaron) ele geçirirken olayla ilgili 2 kişi de gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde belirlenen iki depoya baskın yaptı. Aramalarda,
10 milyon 750 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
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