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’da fidan yetiştirme sahası

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Çamlıyayla’da fidan yetiştirme sahası
MERSIN'IN Çamlıyayla ilçesi Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ve MHP Çamlıyayla ilçe Başkanı Ali Rıza Genç ilçe sınırları dahilinde faaliyet gösteren Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Fidan Yetiştirme sahasını ziyaret ederek görevli çalışanlardan bilgi aldı. Başkan Tepebağlı, Çamlıyayla'nın adı ile müstesna özelliklere sahip bir ilçe olduğunu belirtti. Tepebağlı, "Çamlıyayla adı ile müstesna bir özelliği bünyesinde barındıran Akdeniz bölgesinin yemyeşil şirin bir ilçesidir. Doğadaki yeşilin her tonuna sahip olan güzide ilçemizde ağaçlandırma çalışmaları son derece önemlidir. Her yıl bu çalışma sahasında hanımefendilerin emekleri ile binlerce fidan serpilmekte ve Orman Genel Müdürlüğü'müzün müşterek mücadeleleriyle toprağa kavuşmaktadır" dedi.
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Çamlıyayla’da fidan yetiştirme sahası
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