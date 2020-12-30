Çukurova’da piyano festivali sona erdi

Üniversitesi (ÇÜ) 2. Uluslararası "Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" tamamlandı. 15-19 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan fakat Kovid-19 salgını sebebiyle iki kez ertelenen Çukurova Üniversitesi 2. Uluslararası "Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" online olarak gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen ve büyük ilgi gören Rhapsody Piyano Festivali bu yıl online olarak tamamlandı. Türkiye'deki ve yurt dışındaki tüm resmi ve özel konservatuvarlarda veya müzik okullarında profesyonel olarak klasik piyano eğitimi alan çocukların katılım sağlayabildiği Çukurova Üniversitesi 2. Uluslararası Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması, alanında donanımlı ve profesyonel jüri üyeleri tarafından online olarak izlenerek değerlendirildi. Yarışmanın jüri üyeleri arasında Prof. Ludmil Angelov, Prof. Dr. Eser Bilgeman Şakir, Doç. Yuriy Sayutkin, Doç. Gökhan Aybulus, Prof. Dr. Yalçın Vasıfoğlu Adıgüzel ve Cem Babacan yer alırken, Çukurova Üniversitesi 2. Uluslararası Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması https://rhapsody.cu.edu.tr/ web sitesi üzerinden sonuçlarını açıklanarak yarışmada dereceye girmeye hak kazanan en iyileri seçip, her yaş kategorisinde ödüller sahipleri ile buluşturuldu. Dereceye girenlere para ödülü verildi.