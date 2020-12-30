Eşini balkonda dövüp bıçakladı

kıskançlık yüzünden 20 yaşındaki işe Kevser İl İsa Hasan'ı önce darp eden daha sonra banyoda bıçaklayarak ağır yaralayan İmad El Mansur Muhammet Suphi (39) tutuklandı. Olay Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1312 sokaktaki 3 katlı evin 3. katında geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre, Kevser El İsa Hasan (20) bir süre önce İmad El Mansur Muhammet Suphi (39) ile evlendi. Ancak Suphi eşini çok kıskandığı için ikili arasında sürekli tartışma yaşanmaya başladı. Pazar günü Suphi, yine kıskançlık yüzünden eşiyle tartıştı. Sinir krizi geçiren koca, eşini önce balkonda darp etti. Genç kadının çığlık seslerini duyan vatandaşlar polisi aradı. Bu sırada Suphi banyoya kaçan eşini burada defalarca bıçakladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kocayı gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürerken, gözaltına alınan koca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.