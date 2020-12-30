Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Gaziantep’te çarşılarda yoğunluk bitmiyor

’te çarşılarda yoğunluk bitmiyor

Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Gaziantep’te çarşılarda yoğunluk bitmiyor
GAZIANTEP'TE çarşıların bulunduğu caddelerde yoğunluk oluştu. Koronavirüs vaka sayılarının düşüş gösterdiği kentte ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çarşı merkezlerinde yoğunluk devam ediyor. Alışveriş yapanların birçoğunun sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve bazılarının ise maskelerini çenelerinin altına indirdiği görülürken, polisin vatandaşları önlemler konusunda sık sık uyardığı da dikkat çekti.Öte yandan Gaziantep'te polis ekiplerinin dün yaptığı denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 506 kişiye idari para cezası uygulandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’te çarşılarda yoğunluk bitmiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA