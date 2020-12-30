Melih Abi: Caddede kay kay yapan çocukları uyarmak lazım

Kaykaycı çocukları anne babalar uyarmıyor herhalde. Bu bir sorumsuzluktur. Allah korusun arkasına asıldıkları araç bir fren yapsa çocuklar altında kalacak! Ya da arkadan gelen araç duramazsa çocukları ezecek. Adana ve Mersin'de sık sık karşılaşıyoruz bunlarla. Fotoğrafta Mersin'de çekildi. Çocuklar canlarını tehlikeye attığının farkında değil. Bunu oyun sanıyorlar. Ama bu bir ölüm oyunu! Anne babalar bari siz çocuklarınızı uyarın. Trafikçiler de gördükleri yerde kaykaylarını almalı! Bakın bir daha yaparlar mı? Ne diyelim. Allah korusun çocuklarımızı.



Buraya çeki düzen vermek zor mu?

BAZI zamanlar güzel şeyler yaptığımızı sanıyoruz. Ama sonrasında ne olacağını düşünmeden hareket ediyoruz. Silifke'de de aynısı olmuş. Kenan Gülken, "Silifke, Taşucu mahallesinde oturuyorum. Taşucu mezarlığı, kuzey giriş kapısının hemen karşısında bulunan çilek tarlasına düzensiz hafriyat depolandığını gördüm. Yarın yağmurlar yağdığında, bu topraklar mezarlığa çamur olarak akacak. Hafriyat sahiplerinin çıkan bu toprakları belediyenin göstereceği atık sahalarına atmaları gerekirken, böyle yakın yerlere depolayıp satıyorlar. Konuyu önce, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yazdım. Konu ilçe belediyesini ilgilendiriyor dedikleri için 25 Ekim tarihinde ilçe belediyesine aktardım. Bir şey yapılmadığını görünce 05 Kasım ve 20 Aralık tarihlerinde Silifke belediyesine e-posta yoluyla duyurama rağmen, çevreyi çirkinleştiren, ileride yağmur yağdığında çevreyi kirletecek olan bu hafriyata hiç bir işlem yapılmadı. Bizzat belediyeye durumu bildirmeme rağmen maalesef durum değişmedi" diyor. Çevre bilinci olan bir okurumuz mücadele ediyor. Ama herkes topu birbirinin üzerine atıyor. Bu kadar zor mu burayı düzene sokmak?