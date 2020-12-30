Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Mersin’de yılbaşı için kavurgaya yoğun talep

’de yılbaşı için kavurgaya yoğun talep

Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Mersin’de yılbaşı için kavurgaya yoğun talep
MERSIN'IN Gülnar ilçesinde kış aylarında yemişlerin geleneksel yöntemlerle kavrularak elde edilmesi ile hazırlanan 'kavurga', yılbaşı öncesi yoğun talep görüyor. Türklere özgü, tahıldan yapılan geleneksel ve yöresel bir kuruyemiş türü olan kavurga, Mersin'in Gülnar ilçesinde çeşitli tohumların buğday tanelerine karıştırılarak kavrulması ile yapılmaya devam ediliyor. İçinde birçok yemişin, çeşitli çekirdeklerin ve tahılın bulunduğu kavurga, kilosu 30 TL'den alıcı buluyor. Kavurgaya yılbaşı öncesi ise talep arttı. İlçeye bağlı Dayıcık Mahallesi'nde atalarından kalma kavurga geleneğini sürdüren Havva Şimşek yaptığı kavurgaların beğenilmesi ve yoğun olarak sipariş edilmesinden dolayı talebi karşılamakta zorlanıyor. Atalarından kalma kavurga geleneğini sürdüren Havva Şimşek, yaptığı kavurgada yerli sarı buğday, öğütülmemiş sarı buğday bulguru, beyaz nohut, melengiç, yer fıstığı ve badem kullandığını söyledi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin’de yılbaşı için kavurgaya yoğun talep
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA