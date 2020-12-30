Mersin’de yılbaşı için kavurgaya yoğun talep

Gülnar ilçesinde kış aylarında yemişlerin geleneksel yöntemlerle kavrularak elde edilmesi ile hazırlanan 'kavurga', yılbaşı öncesi yoğun talep görüyor. Türklere özgü, tahıldan yapılan geleneksel ve yöresel bir kuruyemiş türü olan kavurga, Mersin'in Gülnar ilçesinde çeşitli tohumların buğday tanelerine karıştırılarak kavrulması ile yapılmaya devam ediliyor. İçinde birçok yemişin, çeşitli çekirdeklerin ve tahılın bulunduğu kavurga, kilosu 30 TL'den alıcı buluyor. Kavurgaya yılbaşı öncesi ise talep arttı. İlçeye bağlı Dayıcık Mahallesi'nde atalarından kalma kavurga geleneğini sürdüren Havva Şimşek yaptığı kavurgaların beğenilmesi ve yoğun olarak sipariş edilmesinden dolayı talebi karşılamakta zorlanıyor. Atalarından kalma kavurga geleneğini sürdüren Havva Şimşek, yaptığı kavurgada yerli sarı buğday, öğütülmemiş sarı buğday bulguru, beyaz nohut, melengiç, yer fıstığı ve badem kullandığını söyledi.