Mersin’e yeni sanayi alanları kazandırılacak

Merisn Tarsus Organize Sanayi Bölgesi kasım ayı elektrik tüketim rakamlarını değerlendiren Başkan Sabri Tekli, 'Kasım ayındaki elektrik tüketim rakamımız 47.767.216 kwh olarak 2019 yılı kasım ayı rakamlarına göre yüzde 22 artış gösterdi. Aynı zamanda 2019 yılının ilk 11 ayına bakıldığı zaman ise 2020 yılının aynı döneminde yüzde 14'lük bir artış gözlemliyoruz. Bu da Mersin sanayicisinin pandemiye rağmen üretmekten vazgeçmediğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor' dedi.Mersin'de sanayi tesislerinin salgın nedeniyle çok ciddi önlemlerle çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Başkan Tekli, "Enerji tüketim rakamlarımız sanayimizin gücünü ortaya koyan en önemli göstergedir. Sanayicilerimizin pandemi sürecinde de bir önceki yıla göre çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğinin bir göstergesi olan bu rakamlar bizler adına büyük önem taşıyor. Şu an salgına karşı tüm tesislerimiz üst düzey önlemler ile üretimlerini devam ettiriyorlar. 2020 yılını tüm olumsuz şartlara rağmen artıda kapatacağımız için mutluyuz" diye konuştu.Başkan Tekli, "Mersin'de çok ciddi bir yatırımcı potansiyeli var. Bir de Mersin Limanı'nın aktifliğinden dolayı özellikle yakın bölgede bulunan illerden kentimize çok ciddi bir yatırım talebi var. Bu anlamda MTOSB Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımız hız kazandı. 3'üncü Bölge'de çok kısa süre içerisinde fabrikalarımızın bacaları tütmeye başlayacak. Aynı zamanda 4'üncü ve 5'inci bölgelerimiz için de çalışmalarımız ciddi anlamda devam ediyor. Şu an bölgemize yatırım yapmak için bekleyen 200'e yakın yatırımcımız var. Yönetim Kurulu olarak yaptığımız çalışmaların sonuna geldik. Kısa süre içerisinde Mersin'e yeni yatırım alanları kazandırarak öncelikle kentimizde yeni istihdam alanları açacağız. Sonrasında ise gerçekleştirilecek olan ihracat ile ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Dünya genelinde böylesine ciddi sorunların yaşandığı bir dönemde elini taşın altına koyan tüm sanayicilerimize şükran borçluyuz" dedi.