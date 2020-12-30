Paralar halka harcandı şehirlerin çehresi değişti

HDP'li belediyeler yıllarca halka hizmet yapmadığı gibi kendilerine gelen kaynakları terör örgütüne aktarmış, PKK terör örgütü de hendekler kazıp, şehirleri yakıp, yıkmıştı. Kayyum atamasıyla yapılan çalışmalar sonucu kentler yeniden ayağa kaldırıldı. Türkiye'nin en büyük ilk 10 ili arasında yer alan ve 'Doğunun Paris'i' olarak bilinen Diyarbakır, son yatırımlarla büyük bir değişim yaşadı. UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan tarihi Surlar'ın turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldı. Yıllarca terör ve uyuşturucu satıcılarının yuvalandığı burçlarda temizlik çalışmaları yapıldı. Urfa Kapıdan Yedi Kardeş burcuna kadar olan 6 burcun restorasyonuna start verildi.Gecekondularla çevrili olan Diyarbakır'ın ilk yerleşim alanı ve yönetim merkezi olan tarihi İçkale önce kaçak yapılardan kurtarıldı. 72 bin metrekarelik alana sahip, 20 burç ve 4 kapının yer aldığı İçkale, Hz. Süleyman Camisi ve 27 Sahabe Türbesi'nin bulunduğu alan gecekondulardan arındırıldı. Tarihi alanda yer alan Amida Höyüğü, Artuklu Sarayı, Hz. Süleyman Camisi ve 27 Sahabe Türbesi, St. George Kilisesi, Artuklu Kemeri, Aslanlı Çeşme, Atatürk Müzesi, cephanelik, jandarma binası, eski cezaevi, kolordu binası ve eski adliye binası ile adeta açık hava müzesine dönüştürüldü.Hakkâri caddeleri ilk kez Bütümlü Sıcak Asfalt ile kaplandı. Hakkâri Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, kentin alt ve üst yapı sorunlarını kısa sürede çözdü. İçme suyu ve kanalizasyon sorunları çözülürken, ışıklandırma sistemi ile kent ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Yıllarca terör ile anılan kentte, Zap suyunda rafting etkinliği gerçekleştirildi. Hakkâri'nin artık sosyal aktivitelerle ön plana çıkması için kayak sporcularına destek verilirken, kayak merkezi de açıldı. Terörden temizlenen 2 bin 800 metre rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'ne Sporcu Konaklama Merkezi ve 5 yıldızlı otelin yapımı için çalışmalar başladı. Siirt ve Batman'da da büyük değişim yaşandı. Alt yapı, kanalizasyon çalışmaları, yeni yapılan meydan, çevre yolu ve bulvarla köy görüntüsünde olan iki komşu şehir, yıllar sonra belediye hizmeti ile tanıştı. Teröristlerin 7 mahallesini ateşe verip yaktığı Şırnak, yeniden ayağa kaldırıldı. Terör mağduru vatandaşlar TOKİ tarafından yaptırılan yeni evlerine kavuşurken, Cudi Dağı'nda yapılan tüneller sayesinde Şırnak çevre yoluna kavuştu."Doğu'nun İncisi" Van'da da büyük bir değişim yaşandı. Van Büyükşehir Belediyesi, Milli Egemenlik, Hacıbekir, Kazım Karabekir, Mareşal Fevzi Çakmak ve Hastane caddelerinde uyguladığı 'Prestij Cadde Projeleri' ile kentin çehresini değiştirdi. Refüj, asfalt, kaldırım, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla yeni imajına kavuşan caddeler, dekoratif ışıklandırmalarıyla kenti ayrı bir güzelliğe kavuşturdu. 'Prestij Cadde Projeleri' kapsamında 2.5 kilometre Hacıbekir, 2.2 kilometre Milli Egemenlik, 2.5 kilometre Kazım Karabekir, 500 metre Mareşal Fevzi Çakmak ve 500 metre olan Hastane Caddeleri baştan aşağı yenilendi. Van'ın merkez ilçe belediyesi Edremit, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan bir görüntüye kavuştu.