Tarihi ilçe hak ettiği hizmeti aldı

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, ilçenin tarih boyunca 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını ve adeta açık hava müzesi ile ticaret merkezi konumunda olduğunu söyledi. Kayyum görevlendirmesi ile birlikte, bir enkaz olarak devralınan, ekonomik çöküntü içerisinde bulunan belediyede yapılan bütçe iyileştirmeleriyle toplam 10.4 milyon olan borçların ödendiğine dikkat çeken Çiftçi, "Sur ilçemiz sınırlarında bulunan mahallelere 99 kilometre sati kaplama, 127 kilometre yama çalışması, 665 kilometre stabilize yol ve 7 mahallemize dere ıslah çalışması yapılarak ulaşım ağımızı güçlendirdik. Bu kapsamda 226 noktaya büz menfez çalışması ile su ve sel taşkınlarını önlemek için Yiğitçavuş ve Yukarıkılıçtaş mahallerinde de çalışmalar yaptık. İmar ve ifraz işlemi yapılmış olan yerlerde 10 kilometre imar yolunu açma çalışmalarını bitirdik. Çarıklı mahallelerinde sel baskını sonucu tamamen yıkılmış olan 3 köprümüzün onarım çalışmalarını tamamladık. Sokak sağlıklaştırması kapsamında ilçemizin daha güzel görünmesi için toplamda 280 bin 113 metrekare parke taşı döşedik" ifadelerini kullandı.Başkan Çiftçi, Melikahmet Caddesi yenileme çalışmalarına dikkat çekerek, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile 3 milyon 500 bin TL maliyetle cadde zeminini bazalt küp taş ile döşeyip tarihi dokuya uygun hale getirildiğini söyledi. Başkan Çiftçi, sokak sağlıklaştırması sonucu işyerlerinin yenilendiğini ifade ederek, "Melikahmet Caddesi, Gazi Caddesi, Eski Yoğurt Pazarı ve Ayakkabıcılar Çarşısında bulunan toplam 3 bin 600 dükkân sokak sağlıklaştırması kapsamında yapılan işlemler sonucunda yeni görünümlerine kavuştu" dedi.MUŞ Belediyesi bünyesinde kurulan halk ekmek fabrikasında ilk deneme üretimi yapılan ekmeklerin bir kısmı bakıma muhtaç sokak hayvanlarına verildi. Muş Belediyesi tarafından Lale Vadisi'nde kurulan ekmek fabrikası deneme üretimine başladı. Fabrikada üretilen ilk deneme ekmeklerin bir bölümü sokaktaki hayvanlar ile Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevindeki bakıma muhtaç köpeklere verildi.