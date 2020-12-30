Tarsus Kültür Evi halkın ziyaretine açıldı

Tarsus ilçesinde kentin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak, yöre kültürüne özgü, unutulmaya yüz tutmuş kültürel ögeleri topluma yeniden kazandırmak ve tanıtmak için oluşturduğu Tarsus Kültür Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kent turizmine kazandırılan Tarsus Kültür Evi, Kubat Paşa Medresesi'nin tarihi dokusuna müdahale edilmeden modern tasarım ve çalışmalarla özenle dizayn edilerek hazırlandı. Kubatpaşa Medresesi'nin Kültür Evi'ni ziyaret edenler geçmişten bugüne uzanan Tarsus kültürünü daha iyi anlama olanağı bulacak.