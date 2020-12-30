Yargıya müdahale var diyenler kendilerine baksın

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Ceyhan Belediyesi'ndeki 'Rüşvet' olayıyla ilgili soruşturmanın selameti ve hukukun sağlıklı işlemesi adına sükunetlerini korumalarına rağmen, CHP'nin olayın başından itibaren sürekli açıklamalar yaparak bir suçlu arama psikolojisinde olduğunu söyledi. Başkan Ay, "Sürekli 'Yargıya müdahale var' diyorlar. Dönüp bir kendilerine baksınlar. Yargıya baskı yapan varsa o da CHP'nin bizatihi kendisidir. CHP bu işten biran önce vazgeçmelidir" dedi. Başkan yardımcılarıyla birlikte 2020 yılının son toplantısını gerçekleştiren Başkan Mehmet Ay, geçen yılın değerlendirmesini yaparak gündemdeki konulara değindi. CHP'lilerin, CHP'li Ceyhan Belediyesi'ndeki 'rüşvet' olayıyla ilgili sürekli açıklamalar yaparak iktidarı suçlamasına tepki gösteren Başkan Ay, "CHP yönetiminde olan Ceyhan Belediyesi'ndeki 'rüşvet' iddialarının ta başından bu yana bu meselenin siyasi boyutundan çok yargı boyutuyla ele alınmasına inandığımız için herhangi bir açıklamada bulunmadık. Yargının yaptığı tahkikata ve yargıya olan saygımızdan dolayı sükunetle bekledik, beklemeye de devam ediyoruz" dedi. Ay, "CHP'nin il başkanlığı bu olaylar ortaya çıkar çıkmaz, olayların ne olduğunu, neden olduğunu bilmeden, üstelik gizlilik kararı da varken basın açıklaması yaparak partimizi suçladı. Çeşitli periyotlarla bu mesnetsiz iddialarını çeşitli kurul ve yetkilileri ağzıyla sürdürüyorlar" dedi. Başkan Ay, "Şüphelilerin bir kısmı serbest kaldı, bir kısmı adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir kısım şüpheli de tutuklandı. Bütün bunlar yaşanırken CHP'nin 2 genel başkan yardımcısı Adana'ya gelerek basın açıklaması yaptı" dedi Ay, "Bu aceleciliğin sebebi nedir? Bu yangından mal kaçırma telaşı nedir? Bu tedirginliğinize sebep olan şey nedir? Bırakınız bağımsız Türk yargısı ve mahkemeler işini yapsın! Sizin işiniz Adana'ya yolladığınız siyasilerle hedef şaşırtmak olmamalıdır. Genel Başkanınız 'adalet isterim' diye yürüdü. Parti yöneticileriniz de adaleti tesis edecek yargı sürecini saygıyla ve sessizlikle takip etmelidir. Soruşturmanın selameti için sonucu suhuletle bekleyelim. Yargı da işini yapsın" dedi.