Yılbaşını zehir edeceklerdi

yılbaşı öncesi sahte içki satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 200 şişe sahte içki ile 190 litre alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçilmesi ve sahte içki üreten, insan sağlığını riske atan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, önceden tespit edilen bir araç ve ikamette arama yapan ekipler, 200 şişe sahte içki ile 190 litre dökme alkol,10 litre etil alkol, 3 litre alkol aroması, 40 boş şişe, 240 şişe kapağı ve 3 rulo içki etiketi ele geçirdi. Bir kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.