Yörüklerin yardımına AKUT yetişti

konargöçer hayatı yaşayan Sarıkeçililer'in, kış aylarını geçirmek üzere yaylalardan sürüleri ile birlikte Mersin'in Aydıncık ilçesine göç yolunda kaybolan keçilerini 50 metrelik uçurumdan AKUT Mersin Ekibi kurtardı. Kış aylarını geçirmek için İç Anadolu Bölgesi'nden sürüleri ile birlikte Aydıncık ilçesine dönüş yolunda olan Sarıkeçili Yörükleri'nin göç yolunda kaybolan 4 keçisinden 2'si AKUT Mersin Ekibi'nin operasyonu ile kurtarıldı. Kent merkezinden yaklaşık 200 kilometre mesafede gerçekleştirilen operasyonla kurtarılan keçiler, sağlık kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi. Mut ilçesindeki operasyon ile ilgili bilgi veren AKUT Mersin Ekip Lideri Doğan Göktekin, "Sarıkeçili Yörüklerimiz Aydıncık ilçesine dönüş yolundayken 4 keçisi kayboluyor. Uzun bir müddet bölgede arama yapıyorlar ama kayıp keçileri bulamıyorlar. Daha sonra bölgeden geçen bir vatandaş uçurumdan gelen keçi sesini duyuyor. Bunun üzerine keçilerini arayan kişilere haber veriliyor. Bölgeye intikal ettiklerinde 50 metrelik sarp uçurumda mahsur kalan keçilere ulaşamayınca bizden yardım istediler" dedi. Göktekin, "Biz de 5 gönüllümüz ile kısa süre içerisinde bölgeye giderek mahsur keçileri kurtarmak için iple erişim tekniği ile operasyon yaptık. Keçileri uçurumdan kurtardık" diye konuştu.