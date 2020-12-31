2020’de Gaziantep modeli öne çıktı

Valisi Davut Gül, Gazianteplilerin zor günlerin insanları olduğunu belirterek, tüm dünyaya büyük zorluklar yaşatan Kovid-19 salgınında Gazianteplilerin birbirleriyle olan dayanışması ve mücadeleci yapılarıyla oluşturduğu "Gaziantep Modeli"nin örnek olduğunu söyledi. Yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınlayan Vali Gül, "2020 yılı Covid-19 salgınının getirdiği zorluklarla, küresel ekonomik krizin derinleşmesi ve daha fazla insanı etkimesi ile doğal afetlerin derin etkileri ile hepimiz için zor bir yıl oldu. Ancak bizler her zorlukla beraber bir kolaylık olduğunu ve her zorlukta bir hayır olduğunu bilen bir kültüre, inanca sahibiz. Bizler biliyoruz ki; gecenin en karanlık zamanı sabaha en yakın olan zamandır. Bununla birlikte bu zor zamanlar, Gaziantepli hemşerilerimizin sıkıntıları cesaretle, azimle, kararlılıkla aşarak, İlimize birçok güzelliği ve başarıyı yaşattığı bir döneme de sahne oldu" dedi. Gazianteplilerin pandemi döneminde hep beraber zorda olan kardeşlerine ekmek ve aş olduğunu söyleyen Vali Gül, "Gazi Şehrin insanları, evlatlarımıza okul oldu, kitap oldu, tableti olmayana tablet oldu, interneti olmayana internet oldu, eğitim yuvası oldu. Gazi Şehrin insanları, küresel daralmanın yaşandığı bu zamanda ihracat rekorları kırdı. Gazi Şehrin insanları, kurtuluş mücadelesinin üzerinden yüz yıl da geçse, bin yıl da geçse o dönemki ruhun hala dimdik ayakta olduğunu gösterdi tüm dünyaya ve bu dönemde Gazi Şehrin insanları, bir model oldu, 'Gaziantep Modeli' ne demekmiş, yaşayarak gösterdi tüm insanlığa" görüşünü dile getirdi. Birlik ve beraberliğin 2021 yılında da artarak devam edeceğine inandığını belirten Gül, "Şehrimizin kalkınması, huzuru ve mutluluğu için milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, iş adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, mesai arkadaşlarımız ve değerli vatandaşlarımızla birlik olmaya, hep beraber eğitimde, sporda, turizmde ve daha birçok alanda önemli adımlar atmaya ve İlimizin adını dünyaya duyurmaya devam edeceğiz" dedi.