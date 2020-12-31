2021 daha güzel günlere ulaştığı bir yıl olacaktır

Parti Adana Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Üyesi Tamer Dağlı yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dağlı; "Kıymetli Hemşehrilerim, sevinçleri ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bıraktık. Bizim için her geçen yıl, sadece geçip gitmiş bir yıl değil, önümüzdeki yılı daha hayırlı, daha güzel, hakkın rızası ve milletin duası adına daha dolu yaşayabilmek için derslerle dolu bir tecrübedir. Bu şuurda olabildiğimiz takdirde içtenlikle inanıyorum ki, 2021, ümitlerimizin daha çok tazelendiği, çalışma azmimizin artarak yükseldiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ülkemizin çok daha güzel günlere ulaştığı bir yıl olacaktır" dedi. Dağlı, "2020'nin henüz başında dünyayı saran salgın hastalık nedeniyle zor bir yıl yaşadık. Hayatlarını kaybeden veya hastalıkla mücadele eden yakınlarımız nedeniyle derinden hissettiğimiz bu zor süreci alacağımız sıkı tedbir ve titizlikle en kısa sürede atlatmayı ümit ediyor, her şeyden önce özgürce nefes alacağımız daha sağlıklı bir yıl diliyorum. 2021 yılının sağlıkla, kazasız, belasız, huzur içinde ve hayırlarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.