Bacağına 4 platin takıldı

ADANA'DA hastane bahçesinde 4 yaşındaki kızının düşmesini engellemek istediği sırada kapağı yarı açık olan 6 metrelik foseptiğe düşüp, kırılan bacak kemiklerine 4 platin takılan Nehir Cengiz (28) "Hamileydim ve karnımdaki bebeğimi düşündüm. Çok şükür ona bir şey olmadı. Beni bu hale getiren Sorumlulardan şikayetçiyim" dedi. Olay geçtiğimiz Pazar günü Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Ertunç Cengiz (42), kalp kapakçığındaki rahatsızlık nedeniyle eşi Nehir ve kızı Beren Cengiz (4) ile hastaneye geldi. İşlemlerini yaptırdıktan sonra hastanenin kantinine gelen Cengiz ailesi, burada oturmaya başladı. Bir süre sonra kızının, kapağı yarı açık olduğu öne sürülen foseptiğin üzerinde durduğunu gören anne Cengiz, Beren'i almak için hamle yaptı. Ancak Nehir Cengiz, kapağın açılmasıyla 6 metrelik foseptiğe düştü.

ŞİKAYETÇİYİM



Seyhan Hastanesinde tedavisi süren Nehir Cengiz, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kızını kapağın üzerinde görür görmez hamle yaptığını ancak foseptiğe düştüğünü söyleyen Cengiz, "Kapak yeniden üzerime kapandı. Kızım, 'Annem düştü' diye bağırmaya başladı. O olmasa belki beni kimse bulamayacaktı ve ölecektim. O an hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Karnımdaki bebeğimi düşündüm. Çok şükür ona bir şey olmadı. O foseptiğe ben değil de bir çocuk düşseydi ne olacaktı? Sorumlulardan şikayetçiyim" diye konuştu.