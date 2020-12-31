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Erdoğan: 2020’yi güzel bir galibiyetle kapattık

“Ben ve oyuncularım kendimizi biliyoruz. 2020 iyi bitti. maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz”

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
Erdoğan: 2020’yi güzel bir galibiyetle kapattık

SÜPER Ligde Atakaş Hatayspor fırtınası devam ediyor. FTA Antalyaspor'u deplasmanda 6-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden bordobeyazlılar 15 maçta topladığı 24 puanla 6'sırada kendine yer buldu. Teknik direktör Ömer Erdoğan daha çok eksiklerinin olduğunu ve bunu kapatmak için çalışacaklarını söyledi.

KENDİMİZİ BİLİYORUZ

Cumartesi günü Konyaspor'u ağırlayacaklarını belirten Erdoğan, kendilerini bildiklerini ve çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Hoca olarak kendimi çok geliştirmem gerektiğini biliyorum. Benim kadar oyuncularım içinde her maç, her antrenman kendimizi geliştirmek için büyük bir fırsat. 2020'yi güzel kapattık, inşallah Konyaspor maçından da iyi bir sonuçla ayrılacağız" dedi.

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Erdoğan: 2020’yi güzel bir galibiyetle kapattık
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