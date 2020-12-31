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Hayvanları çalınan kadının gözyaşları

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
Hayvanları çalınan kadının gözyaşları
KAHRAMANMARAŞ'IN Türkoğlu ilçesinde bir kadın çalınan 74 küçükbaş hayvanının bulunması için gözyaşları içinde yardım istedi. Hırsızlık olayı, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde 2 ay önce yaşandı. Durmuş Almaz'a (48) ait ahırda bulunan 140 adet hayvandan 74'ü gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Hayvanların sahibi, durumu jandarmaya bildirdikten sonra ekipler çalışma başlattı. Hayvanlarının bulunmasını isteyen Almaz, "Benim başka bir gelir kaynağım yok eşim hasta ve onunda yüzde 80 engelli raporu var. Evim ve tarlam da yok kalan da bu koyunlar. Yardım istiyoruz yetkililerden. Adliye ve jandarmaya başvurduk. Bu hayvanları sigorta yaptırdım ancak hiçbir şekilde yardım alamıyoruz" dedi. Durmuş Almaz'ın eşi Fatma Almaz ise "Ben akciğer hastasıyım ve çocuklarımızın eğitimini bile yaptıramıyorum. Bizim geçim kaynağımız koyunlardı" diye konuştu. Jandarmanın hayvan hırsızlığı ile ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
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Hayvanları çalınan kadının gözyaşları
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