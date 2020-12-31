Liseli Barkan’dan gururlandıran başarı

10'uncu sınıf öğrencisi Barkan Canbolat (16), pandemi nedeniyle Çin'de online olarak düzenlenen Uluslararası Müzik Yeteneği Çevrimiçi Yarışması'nda, dünyanın en iyi dördüncü gitaristi oldu. Canbolat, Çin'de düzenlenen Uluslararası Müzik Yeteneği Çevrimiçi Yarışması'nda gururlandıran başarının altına imza attı. 7 yaşından bu yana gitar çalan Canbolat, 2017 yılında ilk girdiği yarışma olan İstanbul Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması'nda birinci oldu. Canbolat, aynı yıl Romanya'da düzenlenen yarışmada üçüncü, 2018'de Bulgaristan'da düzenlenen yarışmada ikinci ve 2019'da düzenlenen Uluslararası İstanbul Gitar Yarışması'nda ise yaş kategorisi olmayan alanda ikinci oldu. Canbolat son olarak ABD, Almanya, Kanada, İtalya ve daha birçok ülkeden gencin katıldığı uluslararası gitar yarışmasında rakiplerini geride bıkarak dördüncü olarak dünyanın en iyi genç gitaristleri arasına girdi. Canbolat, aynı zamanda yarışmada derece alan tek Türk müzisyen oldu. Canbolat, "'En büyük destekçim ailem. Virüs biterse sahnelerde olmak istiyorum" diye konuştu.