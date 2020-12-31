Melih Abi: Kaldırımın sonu yok tellere takılıyor

Dostlar alışverişte görsün diye iş yapanlar var. Bazıları da gerçekten hizmet için yapılır. Adana'da gerçekten çok şey gördük. Caddelere yaya çizgisi çekilir sonrasında kaldırıma çıkacak yer olmaz. Çünkü orada kaldırım korkulukları vardır. Benzeri yerler çok. Fotoğrafta görülen yer ise Yüreğir'de Otobüs işletmesinin önü. Yani Ege Bagatur ile Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nın kesiştiği yer. Kaldırım gelmiş ana caddeye çıkamadan bitmiş. Tel örgüye takılmış. Kavşağa çıkmayan kaldırım neye yarar? O kaldırımı kullanan vatandaş sonrasında yola inmek zorunda kalıyor. En sonunda ise kazalar meydana geliyor



Kedi ve köpekler Çamlıyayla da yaşam mücadelesi veriyor

Çamlıyayla da yaşam mücadelesi veren hayvanlar maalesef aç kalıyor. Hayvan sever gazeteci Kemal Karagözlü "Hayvanların günahı ne? Onları bırakıp gidenler soğuk havada aç ve susuzluğa terk ettiklerinin farkındalar mı? Her geçen gün sayıları artıyor. Bu hayvanların yaşaması için her hafta bir koli tavuk kırıntısı gönderen Ramazan Tanrıverdi ile İstanbul'dan mama gönderen hayvan severlere teşekkür ederim. Daha fazla kayıtsız kalamadık ve sabah akşam mahallemizdeki kedilere mama takviyesine devam ediyoruz" diyor. Mersin Büyükşehir belediyesinden Çamlıyayla'ya kedi ve köpek evi yapabilir. Hayvanların hem bakımı yapılır hem de aç kalmaktan kurtulurlar.