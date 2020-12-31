Şahinbey’den 23 milyonluk yeni destek

Belediyesi pandemiden dolayı mağdur olan tarafından belirlenen 15 bin 395 vatandaşa daha bin 500'er lira nakdi yardım yapacak. Daha önce de salgın nedeniyle farklı kesimlere ayni ve nakdi yardımlar yapan Şahinbey Belediyesi'nin yeni yardım programından yararlanacak kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından belirlenecek. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüs salgınından dolayı vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için maddi destek çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile işyerleri kapanan esnaf ile belediye kurslarındaki usta öğreticiler ve korona virüsünden dolayı eşlerini kaybedenlere bin 500'er lira destek sağladıklarını anımsatan Tahmazoğlu, SYDV tarafından belirlenen 15 bin 395 kişiye daha 23 milyon lirayı aşan destek vereceklerini bildirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün ülkemizde de etkisini devam ettirdiğini kaydeden Tahmazoğlu, "Alım gücü düşük ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 15 bin 395 vatandaşımıza bin 500 TL nakdi yardımda bulunacağız. Verdiğimiz bu desteklerle vatandaşlarımızın bu süreçte yaşadığı sıkıntıları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz" dedi.