Sumudıca’dan o sözlere yalanlama geldı!

SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, sosyal medyada kendi sözleriymiş gibi aktarılan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını, bir sosyal medya hesabının olmadığını duyurdu. Yazılı açıklamada bulunan Rumen teknik adam, Gaziantep şehrini ve insanlarını her zaman çok sevdiğini ve onlara büyük saygı duyduğunu aktarırken,İnsanlar elimi öpmeye çalışıyor, önümde diz çöküyorlar, bu şehirde kendimi tanrı gibi hissediyorum. 'ifadelerini kullandı.