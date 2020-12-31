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Tarsus’ta 4 kişiye ceza

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
Tarsus’ta yaban keçisi avlayan 4 kişiye ceza
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde yaban keçisi avlayan 4 kişiye 40 bin lira para cezası verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü Tarsus Şefliği'nce Hopur Topaşır Yaban Hayatı Geliştirme sahasında avlanmalı yasak ve koruma altında olan yaban keçisi avlayan 4 kişi tespit edildi. Tarsus Çamalan Jandarma Karakolu ekiplerinin desteğiyle şahıslar vurdukları bir adet yaban keçisi etiyle birlikte yakalandı. Şahıslar hakkında ayrıca sokağa çıkma yasağına uymamaktan dolayı idari işlem yapılırken, kara avcılığına muhalefetten haklarında toplam 40 bin lira para cezası düzenlendi.
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Tarsus’ta yaban keçisi avlayan 4 kişiye ceza
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